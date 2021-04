2. Liga : Starker FC St. Pauli bremst Tabellenzweiten Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth ist beim Sturmlauf Richtung Fußball-Bundesliga vom besten Rückrundenteam der 2.

Hamburg | Liga gebremst worden. Die Franken unterlagen am Sonntag beim FC St. Pauli mit 1:2 (0:1). Erst tief in der Nachspielzeit verkürzte Paul Seguin. Trotz der sechsten Saisonniederlage liegt der Tabellenzweite noch drei Punkte vor dem Hamburger SV, der in Regensburg nur 1:1 spielte. Auf Platz vier lauert aber Kiel, das zwar fünf Zähler weniger als die Fü...

