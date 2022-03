2. Bundesliga : St. Pauli empfängt Karlsruhe zum Duell der Pokal-Verlierer

Zwei Pokal-Verlierer stehen sich am heutigen Samstag im Hamburger Millerntor-Stadion gegenüber. Der FC St. Pauli empfängt um 13.30 Uhr (Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga den Karlsruher SC. St. Pauli muss das Viertelfinal-Aus beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin (1:2) verarbeiten, der KSC scheiterte erst im Elfmeterschießen (2:3) am Hamburger SV.

Die Hamburger wollen wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz der 2. Liga vorrücken. Derzeit sind sie Dritter, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Werder Bremen. Trainer Timo Schultz bezeichnete Rivale Karlsruhe als eine Mannschaft mit „einem ausgewogenen Kader, einer Top-Spielphilosophie und einem Top-Trainer“. In sieben Spielen der Rückrunde haben d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.