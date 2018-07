Nach vorzeitigem WM-Aus : Sonne, Strand und Meer: Wie unsere Nationalspieler urlauben

Was tun mit all der Zeit? Nach dem unerwartet frühen WM-Ende genießen Jogis Jungs ihren Urlaub.

von dpa

11. Juli 2018, 11:20 Uhr

Hamburg | Toni Kroos hatte da wohl so eine Vorahnung. Kaum in Russland angekommen, sagte der Mittelfeld-Stratege über das wenig geliebte deutsche Mannschaftshotel in Watutinki: "Es ist absolut okay – und so ist dann die Vorfreude auf einen möglichen Urlaub noch höher, wenn man es sich wieder selbst aussuchen kann."

So ganz freiwillig verlief die Urlaubsplanung der DFB-Stars dann zwar bekanntlich nicht. Dennoch veröffentlichen einige Nationalspieler mittlerweile erste Eindrücke aus der unverhofften Freizeit.

Als einer der ersten machte Mesut Özil den Abflug. Der 29-Jährige zeigt sich zusammen mit Freundin Amine Gülse am Meer: "Danke, dass du immer für mich da bist. Du bringst mich zum Lächeln, selbst wenn sich meine Welt auf den Kopf stellt", schrieb er zu einem Selfie.

Eine Botschaft der Liebe sendete auch Kevin Trapp. Die frohe Kunde: Der 27-Jährige und das brasilianische Model Izabel Goulart (33) werden heiraten. "Dieser unvergessliche Moment ist einfach nicht in Worte zu fassen", schrieb Trapp zu einem Video der beiden am Meer, auf dem Goulart einen Ring mit großem Stein trägt. Die beiden hatten es sich nach dem WM-Aus auf Capri gut gehen lassen, seinen Geburtstag verbrachte er auf Mykonos.

Über die frühe Auszeit der Spieler dürfte sich der kleine Sohn von Mats und Cathy Hummels gefreut haben. Ein Bild, das Cathy Hummels Ende Juni auf Instagram stellte, zeigt die Familie entspannt am Ufer eines Sees. "Meine Welt", schrieb sie auf Englisch dazu.

Torhüter Marc-André ter Stegen feiert seinen ersten Hochzeitstag mit einem schönen Video von der Feier im vergangenen Jahr.

Manuel Neuer scheint auch auf Mykonos zu weilen. Zumindest teilte er auf Instagram ein Trainingsvideo zusammen mit Kevin Trapp.

Wo auch immer Jérôme Boateng seinen Urlaub verbringt: Er lässt sich von seiner Umgebung nicht beeindrucken und verzieht keine Miene.

Julian Brandt fährt mit dem Auto in den Sonnenuntergang.

Marvin Plattenhardt genießt seine letzten Urlaubstage mit Freundin Sara.

Bei Thomas Müller wurden die Rollen getauscht: In den Ferien feuert der Bayern-Star seine Frau Lisa an und nicht andersrum.

Marco Reus hat auf seinen Social-Media-Kanälen bisher nicht verraten, wo er seinen Urlaub verbringt. Doch falls er – was zu vermuten ist – seine Zeit mit Freundin Scarlett Gartmann verbringt, ist der BVB-Spieler nur zu beneiden.

