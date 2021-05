2. Liga : Sieg in Paderborn: Greuther Fürth mindestens Dritter

Die SpVgg Greuther Fürth klopft nach einem perfekt verlaufenen Spieltag ans Tor zur Fußball-Bundesliga.

Paderborn | Die Franken gewannen einen rasanten Offensiv-Schlagabtausch beim SC Paderborn mit 4:2 (2:2) und haben dank der nächsten HSV-Pleite in der 2. Liga mindestens Platz drei sicher. Der Gegner in der Relegation hieße aktuell Werder Bremen, das in der Bundesliga Drittletzter ist. Nach den Toren von Havard Nielsen (28. Minute), Branimir Hrgota (41.), Paul ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.