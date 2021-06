Remis gegen Frankreich : Schwitzen in Budapest: Ungarn überracht den Weltmeister

Antoine Griezmann ist nach dem Remis von Weltmeister Frankreich in Budapest einfach fertig. Die Ungarn dagegen sind stolz auf sich - und ihren gigantischen Torwart.

Puskas Arena Budapest | Die Hitze wird in Budapest zum heißen Thema. Weltmeister Frankreich hadert nach dem 1:1 (0:1) im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Ungarn aber nicht nur mit den Temperaturen in der Puskas Arena. Ein Rückblick in vier Saunagängen. SAUNAGANG I MIT ANTOINE GRIEZMANN: Auf den Offensivmann des FC Barcelona war Verlass. Der 30-Jährige erzielte i...

