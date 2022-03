Länderspiele : Schweizer Keeper Sommer fällt wegen Corona aus

Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss daher für die beiden Länderspiele der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft gegen England und Kosovo passen.

Sommer hat sich mit leichten Symptomen im Teamhotel in Marbella in Isolation begeben, teilte der Verband mit. Für den Gladbacher wurde David von Ballmoos von den Young Boys Bern nachnominiert. Die Schweiz spielt am Freitag in London gegen EM-Finalist England, vier Tage später geht es in Zürich gegen den Kosovo. Anstelle von Sommer könnte der Dortmunder...

