Frauenfußball : Schult weint nach Rot, aber nächster Pokalsieg für Wolfsburg

Wieder ein bis zum Ende spannendes DFB-Pokalfinale der Frauen: Obwohl Torhüterin Schult in der Verlängerung vom Platz fliegt, nimmt der VfL Wolfsburg den Pott auch in diesem Jahr mit nach Hause.

Köln | In den letzten Sekunden konnte Almuth Schult kaum hinsehen und verbarg die feuchten Augen in ihren Händen. Nachdem ihre Mannschafts-Kolleginnen vom VfL Wolfsburg trotz der Roten Karte für die Nationaltorhüterin zum siebten Mal in Folge den DFB-Pokal gewonnen hatten, stieß Schult einen lauten Jubelschrei aus, rannte eilig aufs Spielfeld und umarmte ...

