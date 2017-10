Krisentreffen in Frankfurt : Schiri Gräfe fordert Konsequenzen für Fandel und Krug

Bundesliga-Referee Gräfe sieht sich in seiner Kritik an den Schiedsrichter-Funktionären Fandel und Krug bestätigt. Beim Krisentreffen in Frankfurt habe Schiedsrichter-Sprecher Brych von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Der DFB sei nun gefordert.