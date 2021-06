Bundesliga-Absteiger : Schalkes Knäbel: „Ein Spaziergang wird das sicher nicht“

Die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga des FC Schalke 04 kann nach Worten von Sportvorstand Peter Knäbel nicht versprochen werden.

Gelsenkirchen | „Ein Spaziergang wird das sicher nicht“, sagte der 54-Jährige am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Revierclubs, die als digitale Veranstaltung stattfand. Der finanziell angeschlagene Verein war in der abgelaufenen Saison abgeschlagen als Tabellen-Letzter aus der Bundesliga abgestiegen. „Den sofortigen Wiederaufstieg oder Siege in Serie kann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.