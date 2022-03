2. Bundesliga : Schalkes Büskens hofft noch auf Trainer-Einstand am Sonntag

Mike Büskens hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, am Sonntag beim FC Ingolstadt auf die Trainerbank des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 zurückzukehren. „Die Chance besteht auf jeden Fall“, sagte der aktuell in Corona-Isolation befindliche Nachfolger des beurlaubten Dimitrios Grammozis am Freitag. „Wir sind tagtäglich im Austausch und lassen nichts unversucht.“

Der langjährige Schalke-Profi und Co-Trainer, der in der Vergangenheit auch schon Interimscoach der Königsblauen war, hat nach der Beurlaubung Grammozis' das Traineramt bis zum Saisonende übernommen. Allerdings kann der 53-Jahre alte Düsseldorfer das Team wegen einer Corona-Infektion derzeit nicht trainieren. „Ich habe so viel Energie in meinem alten K...

