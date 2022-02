Fussball : Schalker Neuzugang Vindheim fällt mit Muskelverletzung aus

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss mehrere Wochen auf Defensivspieler Andreas Vindheim verzichten. Der in diesem Winter auf Leihbasis verpflichtete norwegische Abwehrspieler hat sich im Zweitligaspiel gegen Jahn Regensburg am Samstag eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen. Dies teilte der Club am Montag mit. Der 26-Jährige absolvierte bislang zwei Spiele für die Schalker.

