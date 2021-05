Nach Bundesliga-Abstieg : Schalke-Routinier Huntelaar lässt Zukunft offen

Routinier Klaas-Jan Huntelaar macht seinen Verbleib beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 von der Konkurrenzfähigkeit des Teams abhängig.

Gelsenkirchen | „Ein wichtiger Gesichtspunkt ist für mich, wie der Schalker Kader für die neue Zweitliga-Saison aussehen wird. Er sollte sich so darstellen, dass Schalke in den oberen Tabellenregionen mitmischen kann. Denn diese Saison war sehr, sehr schlecht“, sagte der 37 Jahre alte Niederländer den „Ruhr Nachrichten“. Huntelaar war Mitte Januar 2021 von Ajax Am...

