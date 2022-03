2. Bundesliga : Schalke hofft auf volles Stadion: „Zusätzliche Kraft“

Mike Büskens steht eine stimmungsvolle Rückkehr auf den Trainerstuhl des FC Schalke 04 bevor. Für Büskens' erstes Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 seit seinem Amtsantritt als Grammozis-Nachfolger knapp zwei Wochen zuvor kann der Zweitligist mit einer Stadion-Vollauslastung von 62 271 Zuschauern planen. Zudem feiert Büskens seinen 54. Geburtstag. Der von einer Corona-Infektion genesene Fußball-Lehrer, der beim vergangenen Auftritt seines Teams in Ingolstadt (3:0) noch in Isolation war, freut sich auf die prächtige Kulisse: „Zurückzukehren in eine volle Arena, ist genial. Wir wissen, was das bewirken kann. Wir wissen, dass wir diese zusätzliche Kraft von den Rängen brauchen.“

Bei aller Vorfreude auf die erste Vollauslastung des Stadions seit Beginn der Corona-Beschränkungen warnte der ehemalige Schalker Profi sein Team jedoch vor Übereifer: „Das darf nicht dazu führen, dass wir kopflos und wild werden.“ Bei vier Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze steht der Tabellen-5. aus Gelsenkirchen gegen den Fünftletzten aus Hann...

