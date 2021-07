Testspiel : Schalke erreicht achtbares 0:0 gegen Russlands Meister

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison ein achtbares 0:0 gegen den russischen Meister Zenit St.

Kufstein | Petersburg erreicht. Für den Bundesliga-Absteiger war im Rahmen des Trainingslagers in Österreich sogar mehr drin. Neuzugang Marvin Pieringer scheiterte in der Kufstein-Arena in der 65. Minute mit einem Handelfmeter an St. Petersburgs Torhüter Danil Odojewski. Von den zahlreichen Neuzugängen spielten bei den Königsblauen unter anderen Marius Bül...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.