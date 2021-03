Bundesliga : Schalke 04 vorerst ohne Bentaleb und Mendyl

Abstiegskandidat FC Schalke 04 muss in der Fußball-Bundesliga vorerst auf Nabil Bentaleb und Hamza Mendyl verzichten.

Gelsenkirchen | Bei Bentaleb wurde bereits ein kleiner operativer Eingriff vorgenommen. Der algerische Nationalspieler soll seine Reha in zwei Wochen in Gelsenkirchen fortführen. Ziel sei, dass der 26-Jährige zum Ende der Saison wieder zur Verfügung steht, teilte der Club mit. Auch mit der Rückkehr von Mendyl ist so schnell nicht zu rechnen. Der Abwehrspieler zog ...

