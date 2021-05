Bundesliga : Schaaf legt bei Werder mit erster Trainingseinheit los

Am Sonntag standen für Thomas Schaaf vor allem Gespräche und organisatorische Dinge auf dem Programm, heute startet die Werder-Legende so richtig in seine Retter-Mission beim sportlich und finanziell taumelnden Bremer Bundesligisten.

Bremen | Mit einer ersten Trainingseinheit wird der Nachfolger des freigestellten Florian Kohfeldt die Mannschaft des Tabellen-16. auf das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag vorbereiten. Um 14.00 Uhr wird Schaaf dann im Quarantäne-Trainingslager in Barsinghausen in einer Online-Medienrunde erklären, wie er die seit neun Spielen sieglosen Br...

