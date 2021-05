Nationalmannschaft : Sané selbstbewusst vor EM: „Den Titel gewinnen“

Bayern-Profi Leroy Sané peilt mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM das Maximalziel an.

Seefeld in Tirol | „Ich will die Zeit genießen, aber im Endeffekt will ich mit dem ganz großen Traum wieder nach Hause kommen und den Titel gewinnen“, sagte der 25-Jährige der ARD-„Sportschau“. Der Angreifer des FC Bayern München gehört zu den 26 von Bundestrainer Joachim Löw nominierten Akteuren, die am Freitag im österreichischen Seefeld in die EM-Vorbereitung starten...

