10. Spieltag : Rückschlag für Leverkusen durch Niederlage gegen Hoffenheim

1899 Hoffenheim hat den kurzen Höhenflug von Bayer Leverkusen eindrucksvoll gestoppt. Die Kraichgauer gewannen mit 4:1 (2:1) bei den Rheinländern, die zuletzt mit zwei spektakulären Auswärtssiegen für Furore gesorgt hatten.

von dpa

03. November 2018, 17:27 Uhr

Damit verpassten die Leverkusener den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Hoffenheim schaffte mit dem dritten Bundesliga-Sieg in Serie vor dem Champions-League-Spiel bei Olympique Lyon den Anschluss an die internationalen Startplätze.

Vor 27.589 Zuschauern in der BayArena erzielten Reiss Nelson (19.), Joelinton (34./73.) und Vincenzo Grifo (49./Foulelfmeter) die Treffer für die Gäste. Karim Bellarabi (30.) traf zwischendurch für Bayer Leverkusen.

Vor dem Auftritt in Lyon am nächsten Mittwoch hat Trainer Julian Nagelsmann sein Team gleich auf acht Positionen verändert. Lediglich Abwehrchef Kevin Vogt, Adams und Nico Schulz blieben von der in Leipzig mit 0:2 verlorenen Pokalpartie übrig. In Havard Nordtveit und Vincenzo Grifo standen zwei Akteure erst zum zweiten Mal in der Startelf. Die Leverkusener hatten nach ihren beiden glanzvollen Auftritten in Bremen und Mönchengladbach wenig Grund zur Veränderung. Lediglich Tin Jedvaj ersetzte in der Dreier-Abwehrreihe Aleksandar Dragovic.

In der von Beginn an sehr intensiven und abwechslungsreichen Partie mussten sich die Gastgeber der sehr früh attackierenden Hoffenheimern erwehren und hatten für ihre offensive Ausrichtung wesentlich weniger Raum als in den Auswärtsspielen zuvor. Die erste Chance hatte aber Bayer, als Lars Bender mit dem Kopf nach einer Flanke von Bellarabi (3.) vergab.

Die stark veränderte Gäste-Elf kam vor allem über die linke Seite zu gefährlichen Offensivaktionen. Dort sorgte Neu-Nationalspieler Schulz für viel Schwung. So fiel auch der Hoffenheimer Führungstreffer über diese Seite: Nach einer Ecke von Grifo traf Nelson von der linken Strafraumkante mit einem Rechtsschuss ins rechte obere Toreck. Für den 18 Jahre alten englischen Junioren-Nationalspieler war es bereits der fünfte Treffer im sechsten Spiel.

Die Bayer-Elf fand schnell zurück ins Spiel und kam durch den starken Bellarabi zum Ausgleich. Der Flügelspieler traf nach einem Pass von Mitchell Weiser aus spitzem Winkel fast von der rechten Torauslinie, musste kurz darauf aber verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Fast im Gegenzug gelang den Gästen durch einen Kopfball von Joelinton der erneute Führungstreffer.

Für die Vorentscheidung sorgte Grifo mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 3:1. Jonathan Tah hatte zuvor Joelinton zu Fall gebracht. Die Gastgeber kamen zwar noch zu einigen Chancen durch Kevin Volland (54./72.), Leon Bailey (62.) und Lars Bender (71.), doch sie konnten die dritte Niederlage im fünften Heimspiel nicht verhindern. Stattdessen setzte Joelinton mit dem Tor zum 4:1 den Schlusspunkt.