Bayer Leverkusen : Rückkehr von Andrich und Bellarabi gegen Köln möglich

Bayer Leverkusen hofft für das Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Köln auf die Rückkehr von Mittelfeldspieler Robert Andrich und Offensivmann Karim Bellarabi. „Alle drei haben das ganze Training mitgemacht“, sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag und schloss dabei auch Kerem Demirbay mit ein. Demirbay hatte bei der 2:3-Niederlage in der Europa League bei Atalanta Bergamo am Donnerstagabend gesperrt gefehlt, Andrich und Bellarabi, weil sie angeschlagen waren.

„Wir brauchen natürlich immer auch ein „Go“ von ärztlicher Seite“, sagte Seoane. „Die Entwicklungen von Rob und Karim waren in dieser Woche sehr gut.“ Es bestehe die Möglichkeit, dass beide in den Kader rutschen. Nach dem packenden Duell in Norditalien haben einige Spieler laut Seoane leichtere Blessuren, mit ernsthaften Verletzungen rechnet der Schwei...

