Druck steigt : Rückhalt aus Werder Bremens Team für Coach Nouri

23.Okt.2017

«Der Trainer kann nichts dafür, dass wir Spieler vorne nicht treffen. Jeder Spieler unterstützt ihn in dieser schwierigen Situation», sagte Werders Abwehrspieler Ludwig Augustinsson. Am Vortag hatte Werder auch beim Tabellenletzten 1. FC Köln nicht gewonnen und blieb damit in dieser Saison weiter sieglos. In neun Ligapartien schoss Werder erst drei Tore. Nach dem 0:0 gegen Köln hatte Sportchef Frank Baumann den Druck auf Nouri erhöht.

«Wir haben jetzt saisonübergreifend zwölf Bundesliga-Spiele hintereinander nicht mehr gewonnen. Das macht etwas mit einer Mannschaft, mit einem Trainer und mit dem Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer», sagte Baumann. Dennoch sprach er Nouri weiter das Vertrauen aus, forderte aber: «Wir haben nicht ewig Zeit, wir brauchen schnell einen Dreier, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.»