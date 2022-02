Fussball : Rostock nach 0:2 gegen Nürnberg vier Monate daheim sieglos

Hansa Rostocks Heimkomplex hält an. Der Aufsteiger der 2. Fußball-Bundesliga unterlag am Samstag dem 1. FC Nürnberg mit 0:2 (0:1) und bleibt nur dank das besseren Torverhältnisses gegenüber dem SV Sandhausen vorerst der Absturz auf Relegationsrang 16 erspart. Allerdings kann der SV Sandhausen am Sonntag mit einem Remis beim 1. FC Heidenheim an den Mecklenburgern in der Tabelle vorbeiziehen. Pascal Köpke (34. Minute) und Taylan Duman (63.) erzielten vor 10.000 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für die Gäste zu deren fünften Dreier in der Fremde.

Mit dem ukrainischen Startelf-Debütanten Danylo Sikan begannen die Hanseaten sehr energisch und hätten bereits nach gut vier Minuten in Führung gehen können. Mittelstürmer John Verhoek köpfte nach einer Flanke von Ryan Malone allerdings knapp über das Tor. In der munteren Partie blieben den Franken die Antwort nicht lange schuldig. Hansas Torhüter Mark...

