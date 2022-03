WM-Qualifikation Playoffs : Ronaldo und Schick bangen um WM-Teilnahme - Gewinner Kuntz?

Mehr Spannung geht kaum. In den Playoffs um die letzten WM-Tickets müssen Portugal, Italien oder Österreich zunächst im Halbfinale ran. Es geht um große Namen wie Ronaldo, Schick, Kuntz oder Jorginho.

Cristiano Ronaldos vermutlich letzte Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft könnte an Stefan Kuntz scheitern. Sollte der Nationaltrainer mit der Türkei in den WM-Playoffs Portugal ausschalten, wäre der 37 Jahre alte Weltstar beim Turnier in Katar Ende des Jahres nicht dabei. Das Duell zwischen dem Europameister von 2016 und den Türken ist nur ei...

