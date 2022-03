Bundesliga : Rolfes will Bayer-Profis Diaby und Wirtz halten

Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes hofft auf einen längerfristigen Verbleib des französischen Nationalspielers Moussa Diaby.

„Ja, wir wollen natürlich die Spieler zusammenhalten“, sagte Rolfes am Samstag bei Sky vor der Partie beim FC Bayern. „Ob das auf ewige Zeit geht...es ist klar, dass wir auch mal jemanden verkaufen.“ Diaby (22) zeigte zuletzt starke Leistungen mit sieben Rückrundentoren in der Fußball-Bundesliga und gilt deshalb in diesem Transfersommer als ähnlich beg...

