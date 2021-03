Französischer Rekordspieler : Ribéry gratuliert Schmid: „Schaffen nur die Besten“

Immerhin durfte sich der SC Freiburg über eine ganz besondere Grußbotschaft freuen.

Freiburg im Breisgau | Nach dem enttäuschenden Auftritt beim 0:3 gegen RB Leipzig veröffentlichte der SC ein kurzes Video von Franck Ribéry. „Hallo Monsieur Streich, hallo Jonathan“, eröffnete der ehemalige Bayern-Profi seine Nachricht an Freiburgs Trainer Christian Streich sowie an seinen Landsmann Jonathan Schmid. Dieser hatte Ribéry mit seinem 273. Einsatz in der Fußb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.