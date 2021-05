Bundesliga : Retter Dardai bleibt Hertha-Coach – „Krise macht Mut“

Der Klassenerhalt setzt bei Hertha BSC neue Kräfte frei. Die Vereinsführung will aus den Fehlern der Vergangenheit lernen - und schenkt Pal Dardai als Cheftrainer weiter das Vertrauen.

Berlin | Mit Retter Pal Dardai und einem Strukturwandel will sich Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga auf den Weg nach oben machen. „Wenn wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, werden wir in eine gute Zukunft starten. Die Zeit der Krise macht mir Mut für die Zukunft“, sagte Hertha-Chef Carsten Schmidt auf der digitalen Mitgliederversammlung am Sonnt...

