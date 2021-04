Copa del Rey : Real Sociedad gewinnt spanischen Fußball-Pokal der Vorsaison

Real Sociedad hat mit knapp einem Jahr Verspätung den spanischen Fußball-Pokal der Vorsaison gewonnen.

Sevilla | Das Team aus San Sebastián setzte sich am Samstagabend in Sevilla mit 1:0 (0:0) im Finale zweier baskischer Teams gegen Athletic Bilbao durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Mikel Oyarzabal per Foulelfmeter in der 63. Minute. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte das Endspiel der Copa del Rey nicht wie ursprünglich vorgesehen im April 2020 stat...

