Medienberichte : RB Leipzig fordert hohe Ablösesumme für Nagelsmann

Zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig soll es übereinstimmenden Medienberichten zufolge Kontakt wegen eines möglichen Wechsels von Julian Nagelsmann zu den Münchnern geben.

München | Die Leipziger fordern für ihren umworbenen Trainer demnach eine Ablösesumme im zweistelligen Millionen-Bereich. Laut „Bild“-Zeitung soll RB 30 Millionen Euro verlangen. Der 33-Jährige wird mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht, seit Hansi Flick seinen Abschiedswunsch in München geäußert hat. Nagelsmann besitzt in Leipzig noch einen...

