1:1 in Craiova : RB Leipzig erreicht Europa-League-Playoffs

Nach dem 1:1 CS Universitatea Craiova am Donnerstagabend steht RB Leipzig kurz vor der Europa-League-Gruppenphase.

von dpa

16. August 2018, 20:47 Uhr

Craiova | Mit einem Mini-Aufgebot hat RB Leipzig einen großen Schritt in Richtung Gruppenphase der Europa League gemacht. Dem Team von Ralf Rangnick genügte am Donnerstagabend im Qualifikations-Rückspiel der dritten Runde beim rumänischen Pokalsieger CS Universitatea Craiova ein 1:1 (1:0), das Hinspiel hatten sie bereits mit 3:1 gewonnen. Im "Stadionul Ion Oblemenco" schoss Marcel Sabitzer (39.) den Fußball-Bundesligisten in Führung, ehe Raoul Petre Baicu (85.) noch ausglich. In den Playoffs trifft RB auf den Sieger der Partie zwischen FC Sorja Luhansk aus der Ukraine und den SC Braga aus Portugal. Das Spiel fand am Donnerstagabend (21.30 Uhr) statt.

Rangnick baute vor rund 20 000 Zuschauern sein Team im Vergleich zum Hinspiel auf vier Positionen um und schonte den leicht angeschlagenen Nationalstürmer Timo Werner bereits für das DFB-Pokalspiel am Sonntag bei Viktoria Köln. Auch Dayot Upamecano, Konrad Laimer und Torhüter Péter Gulácsi bereiteten sich daheim auf die Erstrundenpartie vor. So rückte Neuzugang Nordi Mukiele für Lukas Klostermann in die Viererkette. Im defensiven Mittelfeld setzte Rangnick auf Kevin Kampl, der im Hinspiel offensiver agierte. Dafür rückte Emil Forsberg nach, für Bruma spielte Marcel Sabitzer. Im Angriff bekam der Däne Yussuf Poulsen den Vorzug vor Jean-Kevin Augustin.



Die erste Großchance hatte der Gastgeber: Baicu rannte freistehend auf Yvon Mvogo zu, doch der Schweizer RB-Keeper blieb cool und parierte glänzend (9.). Danach testete Sabitzer (16./18.) den gegnerischen Torhüter mehrfach, auch Forsberg (22.) scheiterte an Mirko Pigliacelli. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Diego Demme den Ball in den Strafraum, Willi Orban legte eher unglücklich ab, ehe Sabitzer aus Kurzdistanz einschoss (39.).

Zum Wiederanpfiff brachte Rangnick im Sturm Jean-Kevin Augustin für Cunha, der nach einer Demme-Flanke volley die Chance zum 2:0 (56.) hatte – der Italiener im Craiova-Gehäuse zeigte erneut seine Klasse. Mit Bruma (63.) und Stefan Ilsanker (72.) schöpfte Rangnick sein Wechselkontingent aus und gab Sabitzer und Demme Zeit zum Regenerieren, denn RB absolviert nun ab Sonntag fünf Spiele in 14 Tagen in drei Wettbewerben.



Ärgerlich für die Fans war, dass es vom Spiel keine TV-Bilder gab. Immerhin wurde das Spiel im Livestream auf der Homepage von Craiova übertragen. Das Interesse der Leipziger Fans war aber ohnehin gering. Im Vorverkauf wurden nur sieben Tickets abgesetzt.