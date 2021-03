Bundestrainer-Suche : Rangnick zur Löw-Nachfolge: „Im Moment bin ich frei“

Ralf Rangnick hat Interesse an der Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw bekundet.

Frankfurt am Main | Es sei eine „Stelle, die niemanden in Deutschland kalt lässt“, sagte der 62-Jährige bei Sky. „Ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen. Für mich ist es in erster Linie eine Frage des Timings. Im Moment bin ich frei“, sagte Rangnick. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Löw nach der EM in diesem Sommer aufhört. „M...

