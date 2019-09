Bundesliga am Montag : Protest gegen Montagsspiele: Wolfsburger Fans schweigen

Die Fankurve des VfL Wolfsburg hat während des Heimspiels gegen 1899 Hoffenheim mit einem Stimmungsboykott gegen die Ansetzung von Montagabendspielen in der Fußball-Bundesliga protestiert.

von dpa

23. September 2019, 21:07 Uhr

Der harte Kern der VfL-Anhänger kündigte vor der Partie an, eine Halbzeit lang schweigen zu wollen. Dazu hing ein Plakat mit der Aufschrift «Egal welches Modell - Montagsspiele abwracken» über der Fantribüne. Gegen Montagabendspiele in der Ersten Liga wird seit ihrer Einführung in der Saison 2017/18 in den Stadien protestiert. Ab 2021 werden sie deshalb auch wieder abgeschafft.