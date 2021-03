TSG Hoffenheim : Profi-Chef Rosen erwägt Gehaltsreduzierung für Profis

Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise erwägt Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim eine Gehaltsreduzierung für die Spieler.

Zuzenhausen | Es sei „zwangsläufig eine konkrete Überlegung, den Gehaltsetat des Lizenzspielerkaders nach unten zu justieren, wenn die Zeiten so sind, wie sie eben sind“, sagte TSG-Profichef Alexander Rosen in einem Interview der „Heilbronner Stimme“. Als gesund wirtschaftender Club habe man immer das Ziel, in der Bilanz eine schwarze Null zu schreiben. „Ausgabe...

