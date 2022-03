WM-Qualifikation : Pressestimmen zum Italien-Aus

Zum Aus Italiens im Playoff-Halbfinale gegen Außenseiter Nordmazedonien schreibt die internationale Presse:

Italien „Gazzetta dello Sport“: „Desaster Italien, Mazedonien-Spott in der 92. Minute: Wir sind wieder raus aus der WM.... Lebewohl WM, Lebewohl EM, Lebewohl Alles. Auch wenn das nicht die Apokalypse ist, fühlt es sich so an und tut weh.“ „Corriere dello Sport“: „In der Hölle. Wir sind diabolisch raus aus der WM, schon wieder. Kein Katar. Kein gar nich...

