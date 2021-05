Freisler-Äußerungen : Premiere: Ethikkammer verhandelt über DFB-Boss Keller

Für Fritz Keller läuft die Zeit als DFB-Präsident ab. Vor dem avisierten Rückzug erwartet der 64-Jährige aber noch das Urteil über seine verbale Entgleisung gegenüber Vizepräsident Rainer Koch.

Frankfurt am Main | Zwischen Fritz Kellers letztem Pokalfinale als DFB-Präsident und dem schweren Gang vor das Sportgericht liegen nur ein paar Stunden. Nachdem der 64-Jährige am Donnerstagabend in Berlin auf der Tribüne den Dortmunder Sieg gegen RB Leipzig verfolgte, muss er sich an diesem Freitag (ab 13.30 Uhr) in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes für seinen...

