Vorfälle bei Pokalspiel : Preetz: Entgleisung von Hertha-Fans «nicht zu akzeptieren»

«Sie haben sich selbst diskreditiert. Ich kann nicht erkennen, dass das Hertha-Fans sind. Das hat im Stadion nichts zu suchen und das wollen wir da auch nicht sehen», erklärte Preetz einen Tag nach dem Spiel. In der Ostkurve war während der Partie ein Banner mit einem Spruch gezeigt worden («Selbst an Silvester tanzt Eure Schwester alleine»), mit dem die Opfer der massiven Übergriffe auf Frauen vor dem Kölner Dom in der Silvesternacht 2015 verhöhnt wurden.

«Was aus der Kurve kam, das geht nicht, das werden wir nicht akzeptieren, da sind wir nicht verhandlungsbereit», betonte Preetz. Von der Fan-Seite seien Absprachen klar missachtet worden, ergänzte der Manager: «Damit werden wir uns natürlich beschäftigen.»

Schon mehrfach waren Anhänger des Hauptstadtclubs mit Beleidigungen und Schmähungen auf Plakaten aufgefallen, auch in Spielen gegen den 1. FC Köln und gegen RB Leipzig. Hertha hatte sich schon da von jeder Form der Diskriminierung distanziert.

