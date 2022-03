WM-Qualifikation : Portugal und Polen bei Fußball-WM dabei - Dramen in Afrika

Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski spielen bei der Fußball-WM in Katar. Mit ihren Nationalmannschaften gewannen die Superstars ihre jeweiligen Playoff-Finals. Eine andere Ikone wird beim Turnier fehlen.

Die Superstars Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski haben sich mit Portugal und Polen für die Fußball-WM in Katar qualifiziert. Die Portugiesen setzten sich am Dienstagabend zu Hause in Porto gegen Nordmazedonien mit 2:0 (1:0) durch. Bayern Münchens Stürmerstar Lewandowski führte Polen im heimischen Chorzow zu einem ebenso verdienten 2:0 (0:0) geg...

