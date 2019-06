DFB-Spielführerin : Popp verspürt keinen WM-Druck: «Bin sehr entspannt»

Die deutsche Spielführerin Alexandra Popp geht viel lockerer in ihre dritte Fußball-Weltmeisterschaft.

von dpa

05. Juni 2019, 14:39 Uhr

«Natürlich ist es für mich eine große Ehre, die Mannschaft erstmals bei einer WM als Kapitänin auf das Feld zu führen. Aber noch bin ich sehr entspannt, das Kribbeln kommt wahrscheinlich am Freitagabend, wenn man ins Bett geht», sagte die 28 Jahre alte Angreiferin vom Double-Sieger VfL Wolfsburg. Das Auftaktmatch der DFB-Elf ist am Samstag in Rennes (15.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen China.

Bei der Heim-WM 2011 und dem Turnier in Kanada 2015 seien die Erwartungen viel größer gewesen, betonte Popp am Mittwoch. «Weil jeder vorher gesagt hat, Deutschland wird sowieso Weltmeister. Diesen Druck haben wir jetzt nicht.» Gleichwohl wolle das Team in Frankreich natürlich so weit wie möglich kommen.

Die deutsche Co-Trainerin Britta Carlson sagte, alle 23 Spielerinnen seien fit und einsatzbereit. Das gilt auch für Svenja Huth, die am Dienstag wegen eines geschwollenen Fußes mit dem Training ausgesetzt hatte. «Sie soll heute wieder voll mittrainieren. Aber sie hatte gegen Chile einen Schlag auf den Fuß bekommen, da wollen wir kein Risiko eingehen», sagte die 41 Jahre alte Assistentin von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.