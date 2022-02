Ligue 1 : Paris Saint-Germain unterliegt beim FC Nantes

Der FC Nantes hat überraschend Paris Saint-Germain geschlagen. Der Kandidat für das internationale Geschäft schlug die Star-Truppe um Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé mit 3:1 (3:0) und verteidigte den fünften Tabellenplatz vor Olympique Lyon.

Die Pariser, die unter der Woche in der Champions League noch mit 1:0 gegen Real Madrid gewonnen hatten, begannen mit sechs Positionswechseln das Spiel und wurden direkt zum Spielbeginn geschockt: Kolo Muani schoss den Ball mit dem Außenrist an PSG-Torwart Kaylor Navas vorbei zum 1:0 in der 4. Spielminute. Quentin Merlin (16.) und Ludovic Blas (45.+6) ...

