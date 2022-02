Fussball : OVG entscheidet diese Woche über FC-Antrag zu Zuschauern

Noch vor dem nächsten Heimspiel des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln am Samstag gegen Eintracht Frankfurt will das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen über einen Eilantrag zur Zuschauerfrage während der Corona-Pandemie entscheiden. Das Land habe noch bis Mittwoch 24.00 Uhr Zeit für eine Stellungnahme, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag der dpa. Anschließend werde das Gericht einen Beschluss fassen. Wann genau, sei derzeit offen. Der Verein hatte am Freitag einen Eilantrag auf Überprüfung der Corona-Schutzverordnung in Münster eingereicht.

Köln, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld waren bereits Anfang Februar juristisch gegen die in der Corona-Schutzverordnung des Landes festgeschriebene Zuschauerbegrenzung von 750 bei Großveranstaltungen vorgegangen, hatten ihre Anträge aber zurückgezogen. Das Land hatte nach einer bundesweiten Einigung die Zuschauerzahl wegen der hohen Inzidenzzahl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.