Ende der Siegesserie : Otavios „brutale Notbremse“ ohne Sinn für Wolfsburg

Zwei Niederlagen in vier Tagen. Das tut Wolfsburg weh. Trainer Glasner sieht sogar einen Zusammenhang. Torjäger Weghorst will von einer „Delle“ nichts wissen. Doch das Spiel in Sinsheim hat auch noch ein Nachspiel vor dem Sportgericht.

Sinsheim | Die kapitale Rot-Grätsche von Paulo Otavio setzte der missglückten Reise des VfL Wolfsburg nach Sinsheim noch einen drauf. „Er wollte noch mal retten, was eigentlich eh nicht mehr zu retten war“, kommentierte Trainer Oliver Glasner. Gut, dass sich Gegenspieler Munas Dabbur bei der Notbremse in der vierten Minute der Nachspielzeit nicht verletzt hab...

