Fußball-Europameisterschaft : Online-Treffen von Kanzlerin Merkel und DFB-Team

Unmittelbar vor der Fußball-Europameisterschaft trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der deutschen Nationalmannschaft - coronabedingt allerdings nur digital.

Berlin | Am Donnerstagabend werde es eine Videoschalte der Kanzlerin mit den Spielern, Trainern und Betreuern des DFB-Teams geben, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin an. Einen Tag später beginnt das paneuropäische Turnier mit dem Eröffnungsspiel in Rom. Die deutsche Elf bestreitet ihre Auftaktpartie am darauf folgenden Dienstag...

