Transfermarkt : Okoroji wechselt vom SC Freiburg zum SV Sandhausen

Abwehrspieler Chima Okoroji verlässt den SC Freiburg und wechselt zum Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen.

Sandhausen | Das teilten beide Clubs mit. Der 24 Jahre alte Okoroji kam seit seinem Wechsel nach Freiburg im Sommer 2017 in der Bundesliga nur zu zwei Einsätzen und war in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits an die Zweitliga-Clubs SC Paderborn und Jahn Regensburg ausgeliehen. Für den SVS ist der Linksverteidiger der zehnte Neuzugang für die kommende Spie...

