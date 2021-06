Sieg gegen Nordmazedonien : Österreich will mehr - Arnautovic weist Vorwürfe zurück

Österreich startet erstmals mit einem Sieg in eine EM - und will mehr. Die Auswahl um David Alaba ist mit viel Bundesliga-Erfahrung gut besetzt. Am Montag überlagert ein heikles Thema den Sieg.

Arena Națională | Marko Arnautovic hatte Redebedarf, und das Thema hätte kaum heikler sein können. „Ich bin kein Rassist und werde niemals einer sein“, sagte der 32-Jährige in Seefeld, als es eigentlich um den historischen Sieg der Österreicher vom Vorabend in Bukarest gehen sollte. Doch Arnautovic erschien unangekündigt zu einem Medientermin der ÖFB-Auswahl des deu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.