Testspiel gegen Dänemark : Nur Remis: Kein Comeback-Jubel für Müller und Hummels

Nicht in Bestbesetzung steht die Nationalmannschaft gegen Dänemark lange sicher und geht auch in Führung. Doch eine Unachtsamkeit führt wieder zu einem Gegentor. EM-Euphorie entfacht der Test in Innsbruck nur sehr bedingt.

Innsbruck | Beim Comeback von Thomas Müller und Mats Hummels im Fußball-Nationalteam ist der Leipziger Yussuf Poulsen als großer Spielverderber aufgetreten. 13 Tage vor dem EM-Ernstfall gegen Weltmeister Frankreich konnte das 1:1 (0:0) gegen Dänemark in Innsbruck keine Euphorie für das letzte Turnier von Bundestrainer Joachim Löw wecken. „Es war intensiv“, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.