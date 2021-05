Bundesliga : Nico Schlotterbeck: Union-Abschied mit Wehmut

Nico Schlotterbeck wird den 1.

Berlin | FC Union Berlin am Ende dieser Saison mit Wehmut verlassen. „Auf jeden Fall, ich fühle mich bei Union brutal wohl“, sagte der 21 Jahre alte Innenverteidiger in einem Interview der „Bild“. Schlotterbeck wird nach einer Spielzeit zum SC Freiburg zurückkehren, die Breisgauer hatten ihn an den Fußball-Bundesligarivalen aus Berlin-Köpenick ausgeliehen. ...

