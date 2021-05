Testspiel vor der EM : Neuer gegen Dänemark im Tor - Bielefelds Ortega „auf Abruf“

Manuel Neuer wird im ersten EM-Testspiel gegen Dänemark im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen, kündigte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke in Seefeld an.

Seefeld in Tirol | Der 35 Jahre alte Kapitän wird am 2. Juni (21.00 Uhr/RTL) in Innsbruck sein 99. Länderspiel bestreiten. Für die EM-Generalprobe am kommenden 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland habe man dagegen noch keine Festlegung für die Torwartposition getroffen, sagte Köpke. Der Ex-Nationaltorhüter ließ auch offen, ob Arsenal-Keeper Bernd Leno oder Kevin Trap...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.