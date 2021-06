EM-Auftakt gegen Frankreich : Neuer bereit: „Bis in die Haarspitzen motiviert“

Manuel Neuer geht mit großem Optimismus in den EM-Auftakt gegen Frankreich.

München | „Wir freuen uns besonders, in das Turnier starten zu können. Wir haben lange drauf gewartet. Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert. Jeder Spieler ist bereit, in ein hoffentlich erfolgreiches Turnier starten zu können“, sagte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Turnierauftakt am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in Mü...

