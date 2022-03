DFB-Bundestag : Neuendorf oder Peters: DFB wählt neuen Präsidenten

Der seit einigen Jahren von Krisen begleitete Deutsche Fußball-Bund muss schon wieder außerplanmäßig einen Präsidenten wählen. Auf den neuen Verbandschef wartet jede Menge Arbeit.

Knapp zehn Monate nach dem Rücktritt von Fritz Keller wählt der Deutsche Fußball-Bund einen neuen Präsidenten. Beim DFB-Bundestag in Bonn an diesem Freitag (10.15 Uhr) treten Bernd Neuendorf (60) als Kandidat des mächtigen Amateurlagers um Dauerfunktionär Rainer Koch und der vom Profifußball unterstützte Peter Peters (59) an. Neuendorf gilt dabei als k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.