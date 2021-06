Vor Portugal-Spiel : Neue Abläufe: DFB-Abschlusstraining nicht in München

Joachim Löw ändert vor dem zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft am Samstag (18.00 Uhr) gegen Portugal die Abläufe in der Vorbereitung.

München | Die Nationalmannschaft wird ihr Abschlusstraining am Freitag nicht in der Arena in München bestreiten. Stattdessen wird der Bundestrainer die DFB-Elf bereits am Vormittag im Teamquartier in Herzogenaurach zur letzten Übungseinheit vor dem Duell gegen Cristiano Ronaldo und Co. bitten. Diese Variante wird von der UEFA in den Turnierregularien erlaubt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.