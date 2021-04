Olympique Lyon : Nationalspielerin Marozsan an US-Club ausgeliehen

Die deutsche Fußball-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan wird von Olympique Lyon im Sommer für ein halbes Jahr an den Schwesterclub OL Reign in Seattle ausgeliehen.

Décines-Charpieu | Im Team von Weltmeisterin Megan Rapinoe will sich die 29-Jährige in der US-Profiliga NWSL weiter verbessern. „Als Fußballerin und als Persönlichkeit“, sagte die 104-malige DFB-Auswahlspielerin in einem Interview ihres französischen Vereins. Fünf Mal gewann sie mit Olympique Lyon die Champions League. „Für OL Reign ist das ein Super-Projekt und für ...

