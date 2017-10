Nationalmannschaft : Werner wohl nicht zum DFB - Rangnick: «Macht keinen Sinn»

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

Der 21-Jährige stand wegen einer Blockade der Halswirbelsäulen-Muskulatur sowie des Kiefergelenkes nicht im Kader seines Clubs RB Leipzig für die Bundesliga-Partie beim 1. FC Köln (2:1). «Es macht keinen Sinn, zum DFB zu fahren, solange die Diagnose nicht abgeschlossen ist», sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick nach dem Spiel.

«Natürlich sorgen wir uns um ihn», erklärte Rangnick weiter: «Es war eine unglückliche Situation in Istanbul. Am Freitag im Training hatte er dann die gleichen Symptome wieder. Jetzt müssen wir jetzt erstmal der Sache auf den Grund gehen, bevor wir einen weiteren Anlauf wagen.» Zwischen dem DFB und RB sei «aber alles in Ordnung. Die Nominierung stand schon vor Istanbul fest. Und natürlich hat der DFB auch erstmal abgewartet.»

Werner war beim 0:2 in der Champions League bei Besiktas Istanbul wegen Kreislaufbeschwerden ausgewechselt worden. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der WM-Qualifikation am Donnerstag auf Nordirland und am kommenden Sonntag zum Abschluss der Ausscheidungsrunde auf Aserbaidschan.

